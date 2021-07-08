Орешкин о Черчесове в ЦСКА: «Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры»

Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не хотел бы видеть экс-тренера сборной России Станислава Черчесова во главе московского клуба.

Ранее Eurostavka сообщила, что Черчесов может возглавить ЦСКА, а инициатором приглашения является Орешкин.

«Молю, без Черчесова!» – написал один из пользователей под постом Орешкина с призывом поддержать Алексея Березуцкого.

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры!» – ответил Орешкин.

Ранее сообщалось, что Черчесов прервал свой отпуск в Осетии и вылетел в Москву на переговоры о новой работе.