Мазепин останется в «Хаасе» в 2022 году

Руководитель подтвердил, что продолжит выступать за команду в 2022 году.

«Все уже подписано», – сказал Штайнер перед Гран-при Великобритании.

Компания Мазепина-старшего «Уралкалий» с 2021 года является титульным спонсором американского коллектива.

Напарник Никиты Мик Шумахер близок к тому, чтобы заключить новое соглашение с «Хаасом» – Штайнер заявил, что сторонам осталось урегулировать детали:

«Есть кое-какие вещи, с которыми нужно разобраться, потому что это сделка между тремя сторонами – Мик связан с . Осталось поставить несколько точек над «i», и все будет готово. Соглашение уже есть, но в случае трехстороннего договора все чуть сложнее, чем при подписании контракта между двумя сторонами».

Мазепин и Шумахер не набрали ни одного очка в 2021 году. После девяти гонок их команда занимает последнее место в Кубке конструкторов.

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