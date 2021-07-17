Мазепин останется в «Хаасе» в 2022 году

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подтвердил, что Никита Мазепин продолжит выступать за команду в 2022 году.
«Все уже подписано», – сказал Штайнер перед Гран-при Великобритании.
Компания Мазепина-старшего «Уралкалий» с 2021 года является титульным спонсором американского коллектива.
Напарник Никиты Мик Шумахер близок к тому, чтобы заключить новое соглашение с «Хаасом» – Штайнер заявил, что сторонам осталось урегулировать детали:
«Есть кое-какие вещи, с которыми нужно разобраться, потому что это сделка между тремя сторонами – Мик связан с «Феррари». Осталось поставить несколько точек над «i», и все будет готово. Соглашение уже есть, но в случае трехстороннего договора все чуть сложнее, чем при подписании контракта между двумя сторонами».
Мазепин и Шумахер не набрали ни одного очка в 2021 году. После девяти гонок их команда занимает последнее место в Кубке конструкторов.
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