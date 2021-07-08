«Россия показала позорную игру против Дании». Чешский тренер Вернер Личка о Евро-2020

Президент Союза чешских тренеров Вернер Личка подвел итоги .

– Без базовых принципов игры невозможно надеяться на успех. В первую очередь речь про умение начать атаку от своих ворот под прессингом. Если не можешь сделать это, то лучше вообще не ехать на такой турнир. Затем – переход в атаку. Правильная реакция на потерю и отбор мяча. Правильное расположение игроков в высоком, среднем и низком блоках.

– Какие команды не придерживались базовых принципов? Кто показал доисторический футбол?

– и Россия. Что касается России – она удивила меня больше, потому что после домашнего чемпионата мира два года назад я думал, что сборная на подъеме. Их потенциал намного выше чем то, что они показали.

Я понимаю, что, например, не может играть с высоким блоком, но Россия… Хотя, на самом деле, македонцы тоже могут так играть. У них есть дух, но не более того.

Польша и Словакия, безусловно, имеют больший потенциал. Такую общую технику может использовать каждый. Но показать это в условиях напряженной игры или на последней трети поля на меньшем пространстве – другое дело.

– Так и вышло, что те, кто не смог этого сделать, провалились.

– Определенно. Считаю позором действия России против . Оказывается, в современный футбол играют не только большие страны. Это не значит, что деньги не важны, это важно. Но даже небольшие страны – Швейцария, Дания, Австрия, в конечном итоге, конечно же, Бельгия – могут соответствовать высоким требованиям, – сказал Личка.

Отметим, что Вернер Личка – отец Марцела Лички, главного тренера «Оренбурга».