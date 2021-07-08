Семин сказал, что не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении «Локо»: «Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают» 

Бывший главный тренер сказал, что не оставлял комментарий под постом клуба о поражении в матче за Олимп Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).

Железнодорожники выложили в инстаграме фото с разочарованными игроками и сопроводили их следующей текстом: «Эмоции нашей команды после финального свистка. Спасибо за поддержку на матче, красно-зеленые». С аккаунта Семина в комментариях оставили два смеющихся эмодзи.

«Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть – я это ни в коем случае сделать не мог.

Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать.

К инстаграму не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация», – сказал Семин.