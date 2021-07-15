«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут 108,4 км по равнинному маршруту с одной категорийной вершиной

Сегодня пройдет заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 108,4 по равнинному маршруту с одной вершиной 4-й категории.
«Тур де Франс»
21-й этап
Шату – Париж
108,4 км
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 20-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 80.16,59
2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo – Visma) – 5,20
3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 7,03
4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën Team) – 10,02
5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 10,13
6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 11,43
7. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech) – 12,23
8. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 15,33
9. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 16,04
10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – 18,34
11. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 21,21
12. Маттиа Каттанео (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 23,28
13. Эстебан Чавес (Колумбия, BikeExchange) – 37,48
14. Луис Мейнтьес (ЮАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 38,09
15. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 39,09