«Тур де Франс». 21-й этап. Гонщики проедут 108,4 км по равнинному маршруту с одной категорийной вершиной

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Сегодня пройдет заключительный 21-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 108,4 по равнинному маршруту с одной вершиной 4-й категории.

«Тур де Франс»

21-й этап 

Шату – Париж

108,4 км

Профиль/Карта

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 20-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE-Team Emirates) – 80.16,59

2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo – Visma) – 5,20

3. Ричард Карапас (Эквадор, INEOS Grenadiers) – 7,03

4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën Team) – 10,02

5. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) – 10,13

6. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 11,43

7. Алексей Луценко (Казахстан, Astana – Premier Tech) – 12,23

8. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) – 15,33

9. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain Victorious) – 16,04

10. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education – Nippo) – 18,34

11. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 21,21

12. Маттиа Каттанео (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 23,28

13. Эстебан Чавес (Колумбия, BikeExchange) – 37,48

14. Луис Мейнтьес (ЮАР, Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) – 38,09

15. Орельен Паре-Пэнтр (Франция, AG2R Citroën) – 39,09

Расписание веломногодневки «Тур де Франс-2021»

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