Грилиш сомневается по поводу перехода в «Ман Сити». Он может продлить контракт с «Виллой»

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Будущее полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша остается неопределенным.

25-летнего англичанина хочет подписать «Манчестер Сити» и готов заплатить около 100 млн фунтов, но игрок не уверен в правильности такого шага, сообщает talkSPORT.

Источник, близкий к окружению Грилиша, сообщил, что у футболиста есть сомнения.

Кроме того, Грилиш может продлить контракт с «Астон Виллой», несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года. 

Полузащитник находится в системе бирмингемского клуба с шести лет.

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