Грилиш сомневается по поводу перехода в «Ман Сити». Он может продлить контракт с «Виллой»

Будущее полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша остается неопределенным.
25-летнего англичанина хочет подписать «Манчестер Сити» и готов заплатить около 100 млн фунтов, но игрок не уверен в правильности такого шага, сообщает talkSPORT.
Источник, близкий к окружению Грилиша, сообщил, что у футболиста есть сомнения.
Кроме того, Грилиш может продлить контракт с «Астон Виллой», несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
Полузащитник находится в системе бирмингемского клуба с шести лет.