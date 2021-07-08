Грилиш сомневается по поводу перехода в «Ман Сити». Он может продлить контракт с «Виллой»

Будущее полузащитника «Астон Виллы» остается неопределенным.

25-летнего англичанина хочет подписать и готов заплатить около 100 млн фунтов, но игрок не уверен в правильности такого шага, сообщает talkSPORT.

Источник, близкий к окружению Грилиша, сообщил, что у футболиста есть сомнения.

Кроме того, Грилиш может продлить контракт с , несмотря на то, что действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Полузащитник находится в системе бирмингемского клуба с шести лет.