Допинг-пробы Б гребцов Моргачева и Сорина дали положительный результат на мельдоний. Россияне не выступят в парной четверке в Токио-2020

Допинг-пробы Б российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина дали положительный результат на мельдоний, сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Вскрытие проб Б гребцов Моргачева и Сорина подтвердило наличие мельдония в организме спортсменов. Этот факт стал одной из причин нашего очень тяжелого решения снять с участия в Олимпийских играх наш экипаж мужской четверки парной. Но мы посчитали этот шаг единственно верным на данный момент.

Что касается возможного нарушения антидопинговых правил нашими спортсменами, то расследование всех обстоятельств случившегося обязательно будет продолжено», – сказал Свирин.

7 июля стало известно, что Моргачев и Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Гребцы были исключены из заявки сборной России на Олимпийские игры в Токио. Вместо них могли выступить Александр Матвеев и Никита Еськин, однако руководство сборной сочло их уровень подготовки недостаточным.

«Тренерский совет ФГСР глубоко проанализировал результаты тренировок двух возможных запасных в команде и пришел к выводу, что уровень их навыков не соответствует олимпийским стандартам», – говорится в сообщении на сайте Международной федерации гребного спорта ( .

в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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