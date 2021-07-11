Ислам Махачев: «Хотел бы быть как Хабиб. Он – великий человек»

Легковес UFC Ислам Махачев прокомментировал сравнение с экс-чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Если кто-то говорит, что Ислам почти такой же как Нурмагомедов, я согласен с этим. Я хотел бы быть как Хабиб.
Он – великий человек, он – чемпион. У него сейчас куча денег, у него есть все, но при этом он по-прежнему скромный.
Он прилетает в США без семьи, проводит здесь по 2-3 месяца просто, чтобы помогать нам.
Он не просит денег, он просто прилетает и помогает всей команде. Он делает все для команды. Мы прилетели в США, в Сан-Хосе без него.
Он снял большой дом для команды, взял в аренду несколько машин, и никто ни за что не платил. Он платил за всех. Хабиб делает много всего, хоть и никто об этом не знает. Все мы должны сказать ему спасибо», – рассказал Махачев.
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