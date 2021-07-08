Фанатов «Локомотива» из Калининграда заставили снять согласованный баннер из-за слова «Кенигсберг»

В Red-Green Königsberg, объединении калининградских фанатов «Локомотива», рассказали, что перед матчем с «Зенитом» (0:3) за их заставили снять согласованный баннер.

«Вчера на матче, при развешивании баннеров, к нам подошел стюард и вежливо попросил снять баннер, заявив, что он не согласован.

Мы тактично объяснили, что данный атрибут поддержки есть в каталоге клуба на весь сезон и согласован с РФС и РПЛ. Также пояснили, что баннер данного размера не требует отдельного согласования. В ответ услышали лишь: «Cнимайте, мне сказали».

Попросив объяснить причину, он повествовал, что это из за слова Königsberg. К дискуссии подключились сотрудники полиции, а в рацию им орали: «Че ты с ними церемонишься, выводи на ### (фиг) или пусть снимают»... Схожие случаи уже были в другом матче на Суперкубок, но именно в Калининграде к старому названию города сейчас относятся максимально странно, стараясь его стереть из памяти.

Калининградская область – уникальный регион, с богатейшей историей, которой нет ни у одного российского города. Кенигсберг – большая ее часть. Именно поэтому в далеком 2010 мы утвердили такое название движа, а центральным элементом на эмблеме стали Королевские Ворота», – говорится в сообщении объединения болельщиков из Калининграда.