142 ЛГБТ-спортсмена примут участие в Олимпийских играх в Токио. Это рекорд

142 открытых ЛГБТ-спортсмена примут участие в Олимпиаде в Токио – это рекордное число в истории Игр, сообщает Out Sports.

На Олимпиаде в Лондоне-2012 выступили 23 открытых ЛГБТ-спортсмена, в Рио-2016 таких спортсменов было 56.

В Токио-2020 ЛГБТ-олимпийцы представят 25 стран. Больше всего таких спортсменов в команде США (34), затем следуют Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Новая Зеландия и Бразилия (9).

Список Out Sports дополняется по мере появления новой информации. Туда включены спортсмены, открыто рассказавшие о своей сексуальной ориентации в СМИ или социальных сетях либо не скрывающие, что состоят в однополых отношениях.

Женщин в списке больше, чем мужчин, в соотношении 8 к 1; более 30 женщин выступают в футболе. В статистику также вошла первая спортсменка-трансгендер в истории Игр – новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард.

игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Равенство на Олимпиадах: на первые Игры женщин не пускали, а теперь они выступают во всех видах (есть даже два – только для них)