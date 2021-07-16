Российские пловцы Андрусенко и Кудашев оправданы по делу о нарушении антидопинговых правил и допущены до Игр в Токио

Российские пловцы и Александр Кудашев оправданы Спортивным арбитражным судом ( ) и смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

14 июля стало известно, что Андрусенко и Кудашев отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Они попали под формулировку в решении CAS относительно санкций, применимых к российскому спорту по итогам дела против WADA.

Спортсмены оспорили это решение, обратившись в выездную бригаду CAS.

«Апелляция удовлетворена, наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», – сообщил глава Всероссийской федерации плавания ( ) .

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Наших пловцов отстранили перед Олимпиадой – хотя положительных проб нет. Это WADA роется в базе Московской лаборатории