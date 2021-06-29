«Челси» заинтересован в обмене Хадсона-Одои на Комана из «Баварии»

и могут обменяться игроками.

Лондонский клуб рассматривает возможность обмена с мюнхенцами, в результате которого и сменят клубы, сообщает Get Grench Football News со ссылкой на L’Equipe.

Коман, у которого контракт с «Баварией» до 2023 года, недавно нанял Пини Захави в качестве агента. Переговоры о продлении не ведутся уже 2 месяца – после того, как мюнхенцы предложили игроку 13 миллионов евро в год с учетом налогов.

Сейчас он получает 9 миллионов евро в год, но хочет зарабатывать 18 миллионов, поэтому переговоры в тупике. Учитывая такую ситуацию, «Бавария» готова продать Комана, но хочет за него 90 миллионов евро.

Тренер не скрывал, что ему интересен Коман. Совет директоров «Челси» хотел бы включить в сделку Хадсона-Одои, поскольку англичанин не входит в планы Тухеля на предстоящий сезон, а «Бавария» давно проявляла интерес к нему.

В ближайшие недели ситуация будет развиваться.