Гран-при Великобритании-2021. Видеотрансляция

В 17:00 по московскому времени на автодроме «Сильверстоун» стартовала десятая гонка «Формулы-1» сезона-2021 – Гран-при Великобритании.

За ходом заезда можно сделить на странице нашего онлайна:

Гран-при Великобритании. Новое противостояние Хэмилтона и Ферстаппена

Сильверстоун

18 июля 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Валттери Боттас («Мерседес»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Даниэль Риккардо («Макларен»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Карлос Сайнс («Феррари»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Джордж Расселл («Уильямс»)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Мик Шумахер («Хаас»)

19. Никита Мазепин («Хаас»)

20. Серхио Перес («Ред Булл»)

Расселл оштрафован за столкновение с Сайнсом и потеряет три позиции на старте Гран-при Великобритании

«Ф-1» рискнула с новым форматом: сдвинула квалификацию и провела спринт. Получилось зрелищно, но есть вопросы

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