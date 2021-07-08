Уэйн Бридж: «Ненавижу Манчини. В тактике он не так хорош. Все достижения в «Ман Сити» – благодаря игрокам»

Бывший защитник «Манчестер Сити» прокомментировал победу сборной Италии на .

«Мне было больно, я ненавижу Манчини. Все знают о моей к нему неприязни. Я не скажу, что он худший тренер, с которым мне довелось работать, но в плане тактики он не так хорош. Но он добился хорошего результата, и мне больно об этом говорить.

Моя семья не просто болела за сборную , она болела против Манчини, так что он нанес нам двойной удар.

Я терпеть его не могу. Все его достижения в – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини.

Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой», – рассказал Бридж.

Как же я рад за Манчини! В «Ман Сити» он был напыщенным и ругался с игроками, но уже показывал потенциал крутого тактика