Уэйн Бридж: «Ненавижу Манчини. В тактике он не так хорош. Все достижения в «Ман Сити» – благодаря игрокам»

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Бывший защитник «Манчестер Сити» Уэйн Бридж прокомментировал победу сборной Италии на Евро-2020.

«Мне было больно, я ненавижу Манчини. Все знают о моей к нему неприязни. Я не скажу, что он худший тренер, с которым мне довелось работать, но в плане тактики он не так хорош. Но он добился хорошего результата, и мне больно об этом говорить.

Моя семья не просто болела за сборную Англии, она болела против Манчини, так что он нанес нам двойной удар.

Я терпеть его не могу. Все его достижения в «Ман Сити» – благодаря футболистам. Это были их победы, а не тренера Манчини.

Однажды Беллами пытался у него спросить, что будет, если в игре сложится определенная ситуация, а Манчини велел ему заткнуться и отправил домой», – рассказал Бридж.

Как же я рад за Манчини! В «Ман Сити» он был напыщенным и ругался с игроками, но уже показывал потенциал крутого тактика

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