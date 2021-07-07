Кубок Париматч Премьер. «Спартак» принимает «Химки»

В 3-м туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» играет дома с «Химками», в субботу «Рубин» уступил «Сочи» (1:3).

Кубок Париматч Премьер

3-й тур

18 июля

Открытие Банк Арена

Спартак – Химки – 20:00

17 июля

Арена Химки

Рубин – Сочи – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Прохин (48), 0:2 – Барсов (50), 0:3 – Попов (88), 1:3 – Хакшабанович (90).

Удаление: Цаллагов (59).

«Рубин»: Дюпин, Нижегородов, Мусаев, Самошников, Зуев, Абильгор, Шатов, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия, Деспотович.

«Сочи»: Заболотный, Барач, Родригао, Прохин, Заика, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Спартак» – 4 очка (2 игры), «Сочи» – 4 (3), «Рубин» – 2 (3), «Химки» – 0 (2).