Макс Ферстаппен: «Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице – это неуважительно и неспортивно»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обвинил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в опасных действиях и неуважении.
Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на первом круге Гран-при Великобритании, после чего лидер чемпионата влетел в барьеры, а Льюис продолжил гонку, получил десятисекундный штраф и одержал победу.
«Рад, что со мной все в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли. Штраф нам не помог, и он не соответствует опасному маневру Льюиса. Я смотрел празднования, когда еще был в больнице – это неуважительное и неспортивное поведение, но проехали», – написал Макс в твиттере.
Хэмилтон давил на Ферстаппена – и выбил Макса на первом же круге. Пытался перехитрить, но запорол поворот
Хэмилтон выиграл Гран-при в том же повороте, где вынес Ферстаппена и словил огромный штраф. Даже атаковал одинаково
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