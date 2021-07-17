Макс Ферстаппен: «Хэмилтон праздновал, когда я был в больнице – это неуважительно и неспортивно»

Теги Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен обвинил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в опасных действиях и неуважении.

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на первом круге Гран-при Великобритании, после чего лидер чемпионата влетел в барьеры, а Льюис продолжил гонку, получил десятисекундный штраф и одержал победу.

«Рад, что со мной все в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли. Штраф нам не помог, и он не соответствует опасному маневру Льюиса. Я смотрел празднования, когда еще был в больнице – это неуважительное и неспортивное поведение, но проехали», – написал Макс в твиттере.

Хэмилтон давил на Ферстаппена – и выбил Макса на первом же круге. Пытался перехитрить, но запорол поворот

Хэмилтон выиграл Гран-при в том же повороте, где вынес Ферстаппена и словил огромный штраф. Даже атаковал одинаково

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Кто виноват в столкновении Хэмилтона и Ферстаппена?
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65%
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
11%
Макс Ферстаппен
Это гоночный инцидент
24%
ФИА

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