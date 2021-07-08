«Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за Кордобу

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Нападающий «Герты» Джон Кордоба близок к переходу в «Краснодар».

Российский клуб ранее объявил, что достиг с «Гертой» предварительной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийца.

В ближайшие дни Кордоба прилетит в Краснодар и подпишет контракт после медицинского осмотра.

По данным Kicker, сумма трансфера составляет 20 млн евро и бонусы. В 2020 году «Герта» купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

В прошлом сезоне Бундселиги Кордоба провел 21 матч в составе «Герты», забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь

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