«Краснодар» заплатит «Герте» 20 млн евро за Кордобу

Нападающий «Герты» близок к переходу в .

Российский клуб ранее объявил, что достиг с «Гертой» предварительной договоренности о трансфере 28-летнего колумбийца.

В ближайшие дни Кордоба прилетит в Краснодар и подпишет контракт после медицинского осмотра.

По данным Kicker, сумма трансфера составляет 20 млн евро и бонусы. В 2020 году купила игрока у «Кельна» за 15 млн евро.

В прошлом сезоне Бундселиги Кордоба провел 21 матч в составе «Герты», забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

Статистику 28-летнего игрока можно изучить здесь.