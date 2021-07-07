«Зенит» взял Суперкубок, «Сент-Луис» не защитит Тарасенко, Ферстаппен выиграл первую спринт-квалификацию, Жиру перешел в «Милан» и другие новости утра

1. «Зенит» взял 6-й Суперкубок России, развалив «Локомотив» (3:0). Для Сергея Семака это шестой трофей в карьере тренера, а для Артема Дзюбы – 9-й титул с «Зенитом».

2. «Сент-Луис» не будет защищать форварда Владимира Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ, сообщают инсайдеры. А вот форварда Ивана Барбашева «Блюз» включат в список защищенных игроков.

«Питтсбург» защитит Евгения Малкина, Сидни Кросби и еще 9 игроков.

3. Гран-при Великобритании-2021. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую в истории «Ф-1» спринт-квалификацию, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й.

4. ФИФА тестирует новые правила на юношеском турнире. Что именно пробуют? Два тайма по 30 минут чистого времени, неограниченные замены, временные удаления.

5. Обмены НХЛ. «Рейнджерс» выменяли Гудроу у «Тампы» на выбор в 7-м раунде драфта-2022. «Айлендерс» обменяли Ледди в «Детройт» на Паника и пик 2-го раунда драфта-2021. «Нэшвилл» обменял Эллиса в «Филадельфию» на Майерса и Патрика, после чего махнул Патрика на Глэсса из «Вегаса». «Питтсбург» обменял Макканна в «Торонто».

Тем временем Миро Хейсканен подписал контракт с «Далласом» на 8 лет и 67,6 млн долларов.

6. РФС обсуждает с правительством реформу РПЛ от Hypercube. Изменение лимита будет рассматриваться только в комплексе с другими мерами.

7. Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за оскорблений Торунариги на расовой почве в матче против Гондураса.

8. Криштиану Роналду и «Ювентус» обсудят продление контракта до 2023-го. Зарплата может снизиться до 20 млн евро в год.

9. Британский легкоатлет Эндрю Батчарт выступит на Олимпиаде-2020, несмотря на годичную дисквалификацию. Он подделал дату в тесте на коронавирус.

10. Трансферные новости. Жиру перешел в «Милан» из «Челси». Он будет играть под 9-м номером. «Динамо» выкупило Варелу у «Копенгагена».

«Краснодар» подписал 28-летнего форварда «Герты» Кордобу, пишет колумбийский журналист Диего Руэда. «Локо» договорился с «Байером» о трансфере Едвая за 4 млн евро. «Фламенго» запросил 60 млн евро у «Краснодара» за форварда Абреу. ЦСКА снизил цену на Влашича с 35 млн евро до примерно 30 млн и готов отдать его в аренду с обязательством выкупа.

Варан близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро. «Ювентус» предложил «Барсе» обмен Пьянича на Рэмзи. «Челси» хочет подписать Кейна. Леви этот вариант нравится больше, чем продажа в «Ман Сити».

11. НБА. Финал плей-офф. «Милуоки» вышел вперед в серии с «Финиксом» – 3-2.

12. В Токио обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Олимпийские игры начнутся через шесть дней.

13. Томас Цорн стал техническим директором «Локомотива». В клубе подтвердили, хотя официального объявления пока не было. Он подписал 3-летний контракт. Рангник будет получать 4,5 млн евро в год, 1 млн уйдет на его помощников, включая Томаса.

14. «Космический джем 2» с Леброном Джеймсом обошел «Черную вдову», собрав 32 млн за первый уик-энд.

15. «Тур де Франс». 20-й этап. Воут ван Арт выиграл «разделку», Погачар – 8-й.

16. В турнире UFC в Лас-Вегасе Ислам Махачев проведет поединок против Тиаго Мойзеса.

Цитаты дня.

Селюк о Гогуа: «Березуцкий стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого тренера быть не может»

Аршавин о скандале с Халком и Витцелем: «Я больше на стороне Денисова. Не считаю, что для «Зенита» он изгой»

Фабио Каннаваро: «Доннарумма будет лучшим вратарем мира в ближайшие 10-15 лет. Но «Золотой мяч» я бы отдал Месси»

Геннадий Орлов: «Мы придумали хоккей, не уступающий НХЛ. Мы с ними на равных играем»

Азмун – репортеру: «Давай по-персидски. Как ты, малыш? Я устал. Уф, бро, очень жарко!»

Гильерме о пропуске Евро: «Наверно, когда я лучший вратарь РПЛ, меня нельзя вызывать… Кажется, есть причина, о которой никто не говорит»