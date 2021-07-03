Варан близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро

Защитник «Реала» все ближе к переходу в .

Как сообщил журналист Давид Алонсо в эфире программы El Transistor на Onda Cero, француз крайне близок к переходу в английский клуб. Стороны почти договорились о трансфере.

«Реал» получит за 28-летнего центрального защитника около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне француз провел 31 матч в и забил 2 гола. Его полную статистику можно изучить по этой ссылке.

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