Варан близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Рафаэль Варан Футбол

Защитник «Реала» Рафаэль Варан все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил журналист Давид Алонсо в эфире программы El Transistor на Onda Cero, француз крайне близок к переходу в английский клуб. Стороны почти договорились о трансфере.

«Реал» получит за 28-летнего центрального защитника около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне француз провел 31 матч в Ла Лиге и забил 2 гола. Его полную статистику можно изучить по этой ссылке.

Варан хочет уйти из «Реала». Главный претендент – «МЮ», но может и воссоединиться с Рамосом в «ПСЖ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья