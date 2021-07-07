Роналду и «Юве» обсудят продление контракта до 2023-го. Зарплата может снизиться до 20 млн евро в год (Николо Скира)

и форвард намерены обсудить продление контракта в ближайшие недели.

Стороны проведут переговоры о продлении соглашения до 2023 года, утверждает инсайдер Николо Скира.

По условиям нового договора зарплата Роналду может измениться: вместо 31 миллиона евро, полагающегося португальцу за оставшийся год нынешнего контракта, 36-летний игрок может начать получать 20 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, забив 29 голов. Также он стал лучшим снайпером Евро-2020 с 5 забитыми мячами.