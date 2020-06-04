Аршавин о скандале с Халком и Витцелем: «Я больше на стороне Денисова. Не считаю, что для «Зенита» он изгой»

Бывший игрок «Зенита» , сейчас занимающий в клубе пост директора департамента развития молодежного футбола, высказался об .

– Когда последний раз общались с Денисовым?

– Давно. Летом три года назад говорили по телефону. Обсуждали его дела в «Локомотиве». Сейчас он дает интервью. Видно, что у него все нормально. Никаких конфликтов нет. Просто он уехал, живет своей жизнью.

– Удивлены, что он назвал себя изгоем для Питера?

– Я не читал его интервью, видел только выдержки. Если он себя таковым считает, то это его чувства. Но я не считаю, что для «Зенита» он изгой.

– Что за история, когда он хотел снять поле в академии «Зенита», чтобы поиграть с детьми, а ему не дали?

– Да, мы обсуждали это внутри клуба. Не буду говорить, что все было не так, как рассказывает Игорь. Как мне сказали, он хотел, чтобы с детьми был еще и тренер, а академия не смогла его предоставить. Но если он сейчас захочет, то все будет нормально. Те же люди, которые тогда ему якобы запретили, теперь все разрешат.

Знаю, что Денисов обращался в другую школу – СШОР, там ему сказали, что может приходить в любое время. Но, насколько понимаю, он уже в Москву переехал.

– Спустя годы как вы воспринимаете его уход из «Зенита»?

– Меня тогда не было в команде, но в этой истории я больше на его стороне, чем на стороне того руководства.

Ситуация развивалась долго. Игроки говорили: «Мы даем результат, давайте перепишем контракты». Клуб отвечал, что денег нет, а потом случился «привет» (покупка Халка и Витцеля – Sports.ru), – рассказал Аршавин.

Денисов о скандале с Халком и Витцелем: «Я проснулся изгоем в Питере. Плодотворная работа «Зенита» через прессу»