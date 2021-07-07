НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 5-м матче финальной серии

В субботу, 17 июля, состоится пятый матч финальной серии НБА-2021 между и «Милуоки» (2-2).

«Санз» Девина Букера и Криса Пола на своей площадке попытаются вновь выйти вперед в серии с «Бакс» Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона.

НБА

Финал (до четырех побед)

Пятый матч

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Финальная серия НБА уже наполовину сыграна. А действительно ли вы знаете ее участников?

Яннис доминирует под кольцом не хуже Шака. Все потому, что теперь его грамотно задействуют без мяча

☝️ Ошеломительный блок-шот Янниса спасает «Милуоки» и этот финал НБА

Машины Девина Букера выглядят еще круче, чем его игра. Финалист НБА собрал шикарную коллекцию, которую даже облизывают девушки (это не шутка)