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    НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 5-м матче финальной серии

    Теги результаты Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 17 июля, состоится пятый матч финальной серии НБА-2021 между «Финиксом» и «Милуоки» (2-2).

    «Санз» Девина Букера и Криса Пола на своей площадке попытаются вновь выйти вперед в серии с «Бакс» Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона.

    НБА

    Плей-офф

    Финал (до четырех побед)

    Пятый матч

    Финикс – Милуоки
    Дата проведения
    18 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Счет в серии – 2-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Финальная серия НБА уже наполовину сыграна. А действительно ли вы знаете ее участников?

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