НБА. Плей-офф. «Финикс» примет «Милуоки» в 5-м матче финальной серии

В субботу, 17 июля, состоится пятый матч финальной серии НБА-2021 между «Финиксом» и «Милуоки» (2-2).
«Санз» Девина Букера и Криса Пола на своей площадке попытаются вновь выйти вперед в серии с «Бакс» Янниса Адетокумбо и Криса Миддлтона.
НБА
Финал (до четырех побед)
Пятый матч
- Дата проведения
- 18 июля, 04.00, «Phoenix Suns Arena»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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