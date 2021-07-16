Гран-при Великобритании-2021. Ферстаппен выиграл первую в истории «Ф-1» спринт-квалификацию, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й

На автодроме «Сильверстоун» состоялась первая спринт-квалификация в истории «Формулы-1».

Гонщики провели мини-гонку продолжительностью 100 километров, которая определила стартовую решетку Гран-при Великобритании. Победитель спринта Макс Ферстаппен завоевал поул и заработал три очка, Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым – два, третий призер Валттери Боттас – одно.

Следить за событиями квалификационной гонки можно было на нашем онлайне:

Первая спринт-квалификация в истории «Формулы-1»: борьба Хэмилтона и Ферстаппена за лидерство

Подробнее о новом формате можно прочитать в нашем обзоре.

Сильверстоун

17 июля 2021 года

Спринт-квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 17 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,430

3. Валттери Боттас («Мерседес») +7,502

4. Шарль Леклер («Феррари») +11,278

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,111

6. Даниэль Риккардо («Макларен») +30,959

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +43,527

8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,439

9. Джордж Расселл («Уильямс») +46,652

10. Эстебан Окон («Альпин») +47,395

11. Карлос Сайнс («Феррари») +47,798

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +48,763

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50,677

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +52,179

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +53,225

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +53,567

17. Николас Латифи («Уильямс») +55,162

18. Мик Шумахер («Хаас») +1.08,213

19. Никита Мазепин («Хаас») +1.17,648

Сошел:

Серхио Перес («Ред Булл»)

Формула-1. Гран-при Великобритании-2021. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринт-квалификации

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