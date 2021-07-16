Гран-при Великобритании-2021. Ферстаппен выиграл первую в истории «Ф-1» спринт-квалификацию, Хэмилтон – 2-й, Боттас – 3-й, Мазепин – 19-й

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На автодроме «Сильверстоун» состоялась первая спринт-квалификация в истории «Формулы-1».

Гонщики провели мини-гонку продолжительностью 100 километров, которая определила стартовую решетку Гран-при Великобритании. Победитель спринта Макс Ферстаппен завоевал поул и заработал три очка, Льюис Хэмилтон, финишировавший вторым – два, третий призер Валттери Боттас – одно.

Следить за событиями квалификационной гонки можно было на нашем онлайне:

Первая спринт-квалификация в истории «Формулы-1»: борьба Хэмилтона и Ферстаппена за лидерство

Подробнее о новом формате можно прочитать в нашем обзоре.

Сильверстоун
17 июля 2021 года
Спринт-квалификация
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 17 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,430
3. Валттери Боттас («Мерседес») +7,502
4. Шарль Леклер («Феррари») +11,278
5. Ландо Норрис («Макларен») +24,111
6. Даниэль Риккардо («Макларен») +30,959
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +43,527
8. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,439
9. Джордж Расселл («Уильямс») +46,652
10. Эстебан Окон («Альпин») +47,395
11. Карлос Сайнс («Феррари») +47,798
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +48,763
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50,677
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +52,179
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +53,225
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +53,567
17. Николас Латифи («Уильямс») +55,162
18. Мик Шумахер («Хаас») +1.08,213
19. Никита Мазепин («Хаас») +1.17,648
 
Сошел:
 
Серхио Перес («Ред Булл»)
 

Формула-1. Гран-при Великобритании-2021. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринт-квалификации

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