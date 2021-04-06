Олимпийская сборная Германии ушла с поля из-за оскорблений Торунариги на расовой почве в матче против Гондураса

Товарищеский матч между олимпийскими сборными Германии и Гондураса по футболу был досрочно завершен, так как немцы ушли с поля из-за оскорблений на расовой почве в адрес защитника .

Матч состоялся в рамках подготовки к Олимпийским играм 2020 года, которые начнутся на следующей неделе.

Когда олимпийская сборная Германии покинула поле, счет был ничейным – 1:1. До конца матча оставалось около 5 минут.

Торунарига – 23-летний игрок «Герты».

Отметим, что в 2020 году защитник услышал расистские оскорбления в матче Кубка Германии. Тогда Торунарига заплакал и позже был удален, толкнув тренера «Шальке». Гельзенкирхенский клуб оштрафовали на 50 тысяч евро по итогам той игры с «Гертой».