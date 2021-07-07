Цорн подписал 3-летний контракт с «Локо». Рангник будет получать 4,5 млн евро в год, 1 млн уйдет на его помощников, включая Томаса

Бывший гендиректор «Спартака» подписал с «Локомотивом» трехлетний контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На такой же срок подписано соглашение с главой департамента по спорту и развитию «Локо» , о чем уже было объявлено официально.

«Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников – 5,5 млн евро в год. 4,5 млн евро в год будет получать сам немец, еще миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна.

Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора», – рассказал источник.