Цорн подписал 3-летний контракт с «Локо». Рангник будет получать 4,5 млн евро в год, 1 млн уйдет на его помощников, включая Томаса

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Бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн подписал с «Локомотивом» трехлетний контракт, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На такой же срок подписано соглашение с главой департамента по спорту и развитию «Локо» Ральфом Рангником, о чем уже было объявлено официально.

«Общая затрата на зарплаты Рангника и его помощников – 5,5 млн евро в год. 4,5 млн евро в год будет получать сам немец, еще миллион евро уйдет на его помощников, включая Цорна.

Если клуб захочет расторгнуть досрочно с ними контракты, то будет обязан выплатить всю зарплату до конца трудового договора», – рассказал источник.

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