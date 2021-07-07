РФС обсуждает с правительством реформу РПЛ от Hypercube. Изменение лимита будет рассматриваться только в комплексе с другими мерами

РФС предоставил правительству РФ на рассмотрение предложения компании Hypercube по реформе РПЛ, сообщает РБК.

По словам источника в правительстве, в исполнительном органе власти и РФС есть понимание, что изменения назрели и неизбежны, а любые решения, в том числе по корректировке лимита на легионеров, рассматриваются только как часть комплексного реформирования.

«В спортивном блоке кабмина были в курсе того, что по заказу РФС компания Hypercube ведет работу по проекту реформирования и изменению формата российского чемпионата.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ознакомлен с предложенными вариантами по изменению формата чемпионата России. Консультации между правительством и РФС продолжаются.

Есть общее понимание, что возможные корректировки лимита правильнее рассматривать как часть возможных комплексных изменений в российском футболе», – сообщил источник в правительстве.

Отмечается, что со стороны правительства могут поступить предложения по разным вопросам реформы, в том числе по лимиту.

«Есть общее желание найти оптимальный вариант комплексных изменений, благодаря которым повысится интенсивность российских футбольных турниров, их экономическая эффективность, привлекательность для зрителей, а российские игроки и клубы смогут быстрее прогрессировать и быть конкурентоспособными на международном уровне», – сообщил источник в РФС.

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