UFC on ESPN 26: Махачев против Мойзеса, Тейт нокаутировала Рено и другие бои в Лас-Вегасе

Теги легкий вес UFC MMA Джереми Стивенс Миша Тейт Марион Рено Ислам Махачев UFC on ESPN Махачев - Мойзес Бокс/MMA/UFC

Сегодня в Лас-Вегасе проходит турнир UFC on ESPN 26.

В главном событии легковес Ислам Махачев (19-1) проведет поединок против Тиаго Мойзеса (15-4).

Другие бои:

Миша Тейт (19-7) успешно вернулась в октагон, нокаутировав в третьем раунде Марион Рено (9-8-1).  

Матеуш Гэмрот (19-1) победил Джереми Стивенса (28-19) сабмишеном в первом раунде. 

Родольфо Виейра (8-1) победил Дастин Штольцфус (13-3) сабмишеном в третьем раунде. 

Билли Куарантилло (16-3) нокаутировал Габриэля Бенитеза (22-10) в третьем раунде. 

Взвешивание UFC on ESPN 26: Махачев легче Мойзеса, Рено перевесила Тейт

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