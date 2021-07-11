UFC on ESPN 26: Махачев против Мойзеса, Тейт нокаутировала Рено и другие бои в Лас-Вегасе

Сегодня в Лас-Вегасе проходит турнир UFC on ESPN 26.
В главном событии легковес Ислам Махачев (19-1) проведет поединок против Тиаго Мойзеса (15-4).
Другие бои:
Миша Тейт (19-7) успешно вернулась в октагон, нокаутировав в третьем раунде Марион Рено (9-8-1).
Матеуш Гэмрот (19-1) победил Джереми Стивенса (28-19) сабмишеном в первом раунде.
Родольфо Виейра (8-1) победил Дастин Штольцфус (13-3) сабмишеном в третьем раунде.
Билли Куарантилло (16-3) нокаутировал Габриэля Бенитеза (22-10) в третьем раунде.
Взвешивание UFC on ESPN 26: Махачев легче Мойзеса, Рено перевесила Тейт
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