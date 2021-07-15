«Сент-Луис» не защитит Тарасенко, Барбашев – в списке защищенных (Фрэнк Серавалли)

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«Сент-Луис» не будет защищать форварда Владимира Тарасенко перед драфтом расширения НХЛ, пишет инсайдер Фрэнк Серавалли.

При этом, по данным Серавалли, «Блюз» включат в список защищенных игроков форварда Ивана Барбашева.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» заинтересован в обмене Евгения Кузнецова на Тарасенко. Владимир провел 24 матча в чемпионате НХЛ прошлого сезона, набрав 14 (4+10) очков при полезности «-7». В плей-офф на его счету четыре встречи и две шайбы.

У Барбашева 12 (5+7) очков в 38 матчах регулярки в минувшем сезоне. В четырех играх Кубка Стэнли он отметился голевой передачей.

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