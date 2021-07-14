Британский легкоатлет Эндрю Батчарт выступит на Олимпиаде-2020, несмотря на годичную дисквалификацию. Он подделал дату в тесте на коронавирус

Британский бегун Эндрю Батчарт, выступающий на дистанции 5000 м, примет участие в Олимпийских играх в Токио, несмотря на решение о его годичной дисквалификации.

Батчарт квалифицировался на дистанцию 5000 м на Играх, став вторым на чемпионате Великобритании по легкой атлетике.

В подкасте The Sunday Plodcast спортсмен рассказал, что подделал даты в результатах теста на коронавирус перед вылетом в Великобританию из США. Позже этот эпизод подкаста был удален.

Британская федерация легкой атлетики (UK Athletics) выступила с заявлением по поводу слов Батчарта.

«После ставших широко известными слов Эндрю Батчарта о предполагаемой подделке тестов на коронавирус он обвиняется в нарушении дисциплинарного кодекса US Athletics за высказывания, которые могут нанести ущерб репутации легкой атлетики», – говорится в заявлении федерации.

Независимая дисциплинарная комиссия вынесла Батчарту наказание в виде 12 месяцев дисквалификации с отсрочкой на два года. Также он оштрафован на 5 тысяч фунтов стерлингов и обязан принести публичные извинения UK Athleitcs.

Дисквалификация не повлияет на участие спортсмена в Олимпийских играх в Токио.