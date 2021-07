В Токио обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Олимпийские игры начнутся через шесть дней

В Токио за последние сутки зафиксировано 1410 случаев заражения коронавирусом – это рекордное число с января 2021 года. Два человека умерли, 59 переносят заболевание тяжело.

Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки. Ежедневная статистика публикуется в твиттере городской администрации.

8 июля из-за резкого роста заболеваемости в Токио был введен режим чрезвычайной ситуации.

С 23 июля по 8 августа в столице Японии пройдут Олимпийские игры. Из-за ограничений в связи с коронавирусом только 26 соревнований пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

#COVID-19 Situation in Tokyo Today(as of July 17)

New positive cases 1,410

Increase rate of 7-day moving average compared to last week 140.5%

Deaths 2

Severe cases 59

