В Токио обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Олимпийские игры начнутся через шесть дней

Теги Олимпиада-2020 коронавирус Легкая атлетика

В Токио за последние сутки зафиксировано 1410 случаев заражения коронавирусом – это рекордное число с января 2021 года. Два человека умерли, 59 переносят заболевание тяжело. 

Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки. Ежедневная статистика публикуется в твиттере городской администрации. 

8 июля из-за резкого роста заболеваемости в Токио был введен режим чрезвычайной ситуации. 

С 23 июля по 8 августа в столице Японии пройдут Олимпийские игры. Из-за ограничений в связи с коронавирусом только 26 соревнований пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

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