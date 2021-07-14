В Токио обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Олимпийские игры начнутся через шесть дней

В Токио за последние сутки зафиксировано 1410 случаев заражения коронавирусом – это рекордное число с января 2021 года. Два человека умерли, 59 переносят заболевание тяжело.
Число заразившихся коронавирусом в Токио четыре дня подряд превышает 1000 человек в сутки. Ежедневная статистика публикуется в твиттере городской администрации.
8 июля из-за резкого роста заболеваемости в Токио был введен режим чрезвычайной ситуации.
С 23 июля по 8 августа в столице Японии пройдут Олимпийские игры. Из-за ограничений в связи с коронавирусом только 26 соревнований пройдут с болельщиками, остальные 724 – при пустых трибунах.
Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии
#COVID-19 Situation in Tokyo Today（as of July 17)— 東京都 新型コロナウイルス関連情報 (@tocho_covid19) July 17, 2021
New positive cases 1,410
Increase rate of 7-day moving average compared to last week 140.5%
Deaths 2
Severe cases 59
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（Updated daily around 7pm.,JST）