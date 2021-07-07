«Динамо» выкупило Варелу у «Копенгагена»

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«Динамо» объявило о выкупе защитника Гильермо Варелы у «Копенгагена».

28-летний уругваец подписал контракт сроком на два года. Сообщалось, что выкуп футболиста обошелся москвичам в 1,4 миллиона евро.

«Я очень счастлив тому факту, что продолжу выступать за «Динамо». Мне нравится в России и особенно в «Динамо».

Меня устраивает абсолютно все – амбиции нашего клуба, уровень чемпионата, Москва. Поэтому просто повторю то, что уже сказал – я счастлив!» – прокомментировал трансфер Варела.

Латиноамериканец в прошлом сезоне выступал за «Динамо» на правах аренды и провел 19 матчей во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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