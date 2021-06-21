«Челси» хочет подписать Кейна. Леви этот вариант нравится больше, чем продажа в «Ман Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Будущее нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна остается неопределенным.

По информации The Athletic, подписать 27-летнего форварда хочет не только «Манчестер Сити», но и «Челси». Лондонский клуб намерен узнать, каковы намерения Кейна.

Источники на трансферном рынке сообщают, что президенту «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви вариант с продажей англичанина в «Челси» нравится больше, чем в «Ман Сити», поскольку включение нападающего Тэмми Абрахама в сделку выглядит более реалистично, чем то, что могут предложить «горожане».

«Челси» пока не делал конкретного предложения по Кейну. Также неизвестно, согласится ли Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», на переход в другой лондонский клуб.

Со статистикой капитана сборной Англии можно ознакомиться по этой ссылке.

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