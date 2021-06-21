«Челси» хочет подписать Кейна. Леви этот вариант нравится больше, чем продажа в «Ман Сити»

Будущее нападающего «Тоттенхэма» остается неопределенным.

По информации The Athletic, подписать 27-летнего форварда хочет не только «Манчестер Сити», но и . Лондонский клуб намерен узнать, каковы намерения Кейна.

Источники на трансферном рынке сообщают, что президенту «Тоттенхэма» вариант с продажей англичанина в «Челси» нравится больше, чем в , поскольку включение нападающего Тэмми Абрахама в сделку выглядит более реалистично, чем то, что могут предложить «горожане».

«Челси» пока не делал конкретного предложения по Кейну. Также неизвестно, согласится ли Кейн, являющийся воспитанником , на переход в другой лондонский клуб.

Со статистикой капитана сборной Англии можно ознакомиться по этой ссылке.