«Челси» хочет подписать Кейна. Леви этот вариант нравится больше, чем продажа в «Ман Сити»

Будущее нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна остается неопределенным.
По информации The Athletic, подписать 27-летнего форварда хочет не только «Манчестер Сити», но и «Челси». Лондонский клуб намерен узнать, каковы намерения Кейна.
Источники на трансферном рынке сообщают, что президенту «Тоттенхэма» Дэниэлу Леви вариант с продажей англичанина в «Челси» нравится больше, чем в «Ман Сити», поскольку включение нападающего Тэмми Абрахама в сделку выглядит более реалистично, чем то, что могут предложить «горожане».
«Челси» пока не делал конкретного предложения по Кейну. Также неизвестно, согласится ли Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», на переход в другой лондонский клуб.
Со статистикой капитана сборной Англии можно ознакомиться по этой ссылке.