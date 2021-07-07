Дзюба выиграл 9-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

стал обладателем Олимп Суперкубка России после победы над «Локомотивом» (3:0).

Этот трофей стал 9-м в составе «Зенита» для форварда . Ранее вместе с петербуржцами он выиграл в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015, 2016 и 2020 годах.

Будучи футболистом «Спартака» с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

Со статистикой 32-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

