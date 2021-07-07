Азмун – репортеру: «Давай по-персидски. Как ты, малыш? Я устал. Уф, бро, очень жарко!»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в шутку предложил репортеру общаться не на русском языке после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Олимп Суперкубок России.
– Давай по-персидски разговаривай.
– Салям алейкум.
– Алейкум ас-салям. Как ты, малыш?
– Я хорошо. Как себя чувствуете?
– Я устал. Очень жарко, уф! Уф, бро, очень жарко!
– Еще один кубок…
– А?
– Еще один кубок…
– Поздравляю! – ответил иранец.
Лучший игрок матча 🏆 #БольшеЗолота pic.twitter.com/j7D58qOUKy— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 17, 2021
«Зенит» снова забрал Суперкубок – уже 6-й. Петербуржцы вплотную к рекорду, тут тоже доминируют в последние 10 лет