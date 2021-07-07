Азмун – репортеру: «Давай по-персидски. Как ты, малыш? Я устал. Уф, бро, очень жарко!»

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в шутку предложил репортеру общаться не на русском языке после победы над «Локомотивом» (3:0) в матче за Олимп Суперкубок России.

– Давай по-персидски разговаривай.

– Салям алейкум.

– Алейкум ас-салям. Как ты, малыш?

– Я хорошо. Как себя чувствуете?

– Я устал. Очень жарко, уф! Уф, бро, очень жарко!

– Еще один кубок…

– А?

– Еще один кубок…

– Поздравляю! – ответил иранец.

«Зенит» снова забрал Суперкубок – уже 6-й. Петербуржцы вплотную к рекорду, тут тоже доминируют в последние 10 лет

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