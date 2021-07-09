Геннадий Орлов: «Мы придумали хоккей, не уступающий НХЛ. Мы с ними на равных играем»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о силе российского и советского спорта на примере хоккея.

«Почему у нас столько олимпийских чемпионов? Потому что наши тренеры – выдающиеся люди не только страны, но планеты. Их ученики побеждали на всевозможных крупнейших соревнованиях, а мы понимаем, как это сложно, как надо подготовиться.

Ребята и девушки, которые становились олимпийскими чемпионами, они становились лучшими в мире на тот день, на тот час. Все эти технологии, которые используются нашими тренерами, спортсменами.

Какой хоккей мы придумали, что он не уступает ? Мы параллельно развивались, сколько сейчас русских ребят играет в НХЛ, которая более организованна, более денежна, но мы с ними на равных играем.

А это наши тренеры: Тарасов, Чернышев, Бобров, Юрзинов, Тихонов – целая группа большая, которая создавала наш хоккей. Это люди мирового класса, мировых стандартов.

Знаменитый Скотти Боумен приезжал учиться в Советский союз, , еще будучи юношей, тренировался в ЦСКА. Они ехали специально сюда, понимали, что нужно что-то перенять.

То есть спорт всегда был мирового уровня, да и сейчас наши спортсмены добиваются высочайших результатов. Спорт – та отрасль, которой наша страна должна очень гордится», – сказал Орлов, презентуя документальный фильм «Спорт XX века», над которым он работал.