Селюк о Гогуа: «Березуцкий стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого тренера быть не может»

, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, вновь пожаловался на отношение клуба к своему клиенту.

«ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию. Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает.

Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим. А в таком случае что им потом говорить и как его убирать? Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его 3 недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным.

Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа.

Если вы хотите его продать, наоборот, дайте ему сыграть и показать себя. В итоге время дойдет до окончательной заявки на сезон. Гогуа окажется лишним легионером, с ним будут расторгать контракт и платить неустойку. ЦСКА просто потеряет 2 года его зарплаты.

Всегда считал, что ЦСКА – очень профессиональный клуб. А мы видим ситуацию с Шкуриным, которого через месяц отправили гулять. Сейчас он попал в киевское «Динамо», где начал забивать. То же самое происходит с Гогуа.

За Фукса заплатили 6 миллионов, он то болеет, то поправляется. И для них это нормально! А Гогуа – исчадие ада. Жизнь все покажет», – заявил Селюк.