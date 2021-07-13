«Рейнджерс» выменяли Гудроу у «Тампы» на выбор в 7-м раунде драфта-2022

Форвард Барклай Гудроу продолжит карьеру в .

Клуб из Нью-Йорка выменял 28-летнего нападающего на выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2022.

Кроме того, «Рейнджерс» получили у выбор в 4-м раунде драфта-2022 и защитника Ника Десимона, отдав взамен форварда .

Гудроу провел 55 матчей за «Тампу» в минувшем регулярном чемпионате НХЛ, набрав 20 (6+14) очков. В 18 матчах плей-офф на его счету 6 (2+4) баллов.

У Хаудена 7 (1+6) очков в 42 матчах минувшего сезона НХЛ.

Десимон провел 22 матча в АХЛ в прошлом сезоне за «Рочестер» и «Барракуду», отдав 11 голевых передач при общем показателе полезности «минус 5».