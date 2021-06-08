Чистое время, неограниченные замены, временные удаления: ФИФА тестирует новые правила на юношеском турнире

На юношеском футбольном турнире Future of Football Cup в Нидерландах началось тестирование новых футбольных правил.

Во время матчей команд , , и до 19 лет тестировали следующие нововведения:

1) Ввод мяча из аута ногами;

2) Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;

3) Неограниченное количество замен;

4) Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;

5) Два тайма по 30 минут чистого времени.

Goal.com и другие медиа отмечают, что это инициатива . По окончании турнира федерация проанализирует влияние новых правил и может применить их в официальных футбольных матчах, если ее все устроит.