Чистое время, неограниченные замены, временные удаления: ФИФА тестирует новые правила на юношеском турнире

На юношеском футбольном турнире Future of Football Cup в Нидерландах началось тестирование новых футбольных правил.
Во время матчей команд ПСВ, АЗ, «Брюгге» и «РБ Лейпциг» до 19 лет тестировали следующие нововведения:
1) Ввод мяча из аута ногами;
2) Розыгрыш штрафных ударов в одиночку, с помощью дриблинга;
3) Неограниченное количество замен;
4) Временное удаление на 5 минут после получения желтой карточки;
5) Два тайма по 30 минут чистого времени.
Goal.com и другие медиа отмечают, что это инициатива ФИФА. По окончании турнира федерация проанализирует влияние новых правил и может применить их в официальных футбольных матчах, если ее все устроит.