«Фламенго» запросил 60 млн евро у «Краснодара» за форварда Абреу

интересуется нападающим , сообщает Globo Esporte.

Представители российского клуба контактировали с агентами бразильца и предлагали ему зарплату «выше среднего».

Также «Краснодар» связался с самим «Фламенго», чтобы обсудить трансфер 24-летнего игрока. В бразильском клубе ответили, что не намерены продавать Абреу и не начнут переговоры, если предложение будет на уровне ниже 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Абреу забил 10 голов в 21 матче за «Фламенго» во всех турнирах. Его статистика – здесь.