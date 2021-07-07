«Фламенго» запросил 60 млн евро у «Краснодара» за форварда Абреу

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«Краснодар» интересуется нападающим «Фламенго» Педро Абреу, сообщает Globo Esporte.

Представители российского клуба контактировали с агентами бразильца и предлагали ему зарплату «выше среднего».

Также «Краснодар» связался с самим «Фламенго», чтобы обсудить трансфер 24-летнего игрока. В бразильском клубе ответили, что не намерены продавать Абреу и не начнут переговоры, если предложение будет на уровне ниже 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Абреу забил 10 голов в 21 матче за «Фламенго» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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