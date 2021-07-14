«Космический джем 2» с Леброном Джеймсом обошел «Черную вдову», собрав 32 млн за первый уик-энд

Семейная комедия «Космический джем: Новое поколение» с форвардом в главной роли в пятницу собрала в американском прокате 13,1 млн долларов, обойдя блокбастер от Marvel «Черная вдова» (8 млн).

Касса «Космического джема 2» в первый уик-энд кинопоказа составила примерно 32 млн. У «Черной вдовы» – 25,6.

Комедия с Леброном стала самым кассовым фильмом студии Warner Bros. во время пандемии, превзойдя «Годзилла против Конга», собравшего за три дня проката 28,2 млн. Также «Космический джем 2» стал самым кассовым семейным фильмом с начала пандемии.

Вам понравился новый «Космический джем»?

«Вы еще не готовы к такой музыке, но вашим детям она понравится». Рецензия на «Космический Джем: Новое поколение»

Леброн испортил «Космический джем-2» душным пафосом, хотя ремейк все равно получился