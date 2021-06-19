«Барселона» может продать Гризманна (Marca)

Теги Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

Будущее нападающего Антуана Гризманна в «Барселоне» остается неопределенным.

Некоторые руководители ставят под сомнение будущее 30-летнего француза в каталонском клубе, сообщает Marca.

«Барселона», испытывающая проблемы с финансами, намерена изучить предложения по Гризманну. Фактически он находится на трансферном рынке.

Трансфер Гризманна помог бы «Барселоне» сэкономить, в частности, на зарплате. Но вопрос с уходом точно не решен. Чтобы «Барса» отпустила француза, должно последовать выгодное предложение, учитывая, что его покупали за 120 млн евро.

Сейчас Гризманн находится в расположении сборной Франции на чемпионате Европы. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья