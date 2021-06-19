«Барселона» может продать Гризманна (Marca)

Будущее нападающего в «Барселоне» остается неопределенным.

Некоторые руководители ставят под сомнение будущее 30-летнего француза в каталонском клубе, сообщает Marca.

, испытывающая проблемы с финансами, намерена изучить предложения по Гризманну. Фактически он находится на трансферном рынке.

Трансфер Гризманна помог бы «Барселоне» сэкономить, в частности, на зарплате. Но вопрос с уходом точно не решен. Чтобы «Барса» отпустила француза, должно последовать выгодное предложение, учитывая, что его покупали за 120 млн евро.

Сейчас Гризманн находится в расположении сборной на чемпионате Европы.