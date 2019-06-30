«Я называю это тиндером для игроков». Экс-вратарь сборной Германии Адлер запустил приложение для поиска новых клубов

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер запустил приложение, которое будет помогать футболистам в поиске новых клубов.

Приложение называется 11TransFair, и оно даст футболистам возможность самостоятельно заниматься поиском команды. Приложение можно бесплатно скачать. Для поиска нужно ввести требования по зарплате и обозначить иные пожелания. Сначала платформа будет работать только в четырех высших немецких дивизионах.

Если футболисту удастся найти себе новый клуб, то команда должна будет заплатить приложению комиссию.

«Я называю это тиндером для футболистов и клубов, потому что мы тоже соединяем две стороны. Очевидно, что футболисты все сильнее хотят лучше заботиться о будущем. Они больше не хотят полностью зависеть от работы своих агентов.

Но не каждый профессионал может, как топ-звезды Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне, вести переговоры самостоятельно, выбирая из полученных предложений то, что ему больше нравится», – сказал Адлер.

Tinder – приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.