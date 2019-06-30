«Я называю это тиндером для игроков». Экс-вратарь сборной Германии Адлер запустил приложение для поиска новых клубов

Теги Байер Рене Адлер бундеслига Германия бизнес агенты Футбол

Бывший вратарь сборной Германии Рене Адлер запустил приложение, которое будет помогать футболистам в поиске новых клубов.

Приложение называется 11TransFair, и оно даст футболистам возможность самостоятельно заниматься поиском команды. Приложение можно бесплатно скачать. Для поиска нужно ввести требования по зарплате и обозначить иные пожелания. Сначала платформа будет работать только в четырех высших немецких дивизионах.

Если футболисту удастся найти себе новый клуб, то команда должна будет заплатить приложению комиссию.

«Я называю это тиндером для футболистов и клубов, потому что мы тоже соединяем две стороны. Очевидно, что футболисты все сильнее хотят лучше заботиться о будущем. Они больше не хотят полностью зависеть от работы своих агентов.

Но не каждый профессионал может, как топ-звезды Йозуа Киммих и Кевин де Брюйне, вести переговоры самостоятельно, выбирая из полученных предложений то, что ему больше нравится», – сказал Адлер.

Tinder – приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья