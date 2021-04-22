«Реал» больше никого не подпишет летом, если не получится взять Мбаппе или Холанда

«Реал» не планирует совершать большое количество трансферов этим летом.
Руководство сообщило главному тренеру Карло Анчелотти, что клуб не планирует приобретать новых футболистов этим летом, если не удастся подписать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе или нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Итальянец с пониманием относится к условиям, в которых оказался клуб, и готов работать с имеющимся составом. В частности, он считает, что серьезным усилением для «Реала» станет полузащитник Мартин Эдегор, ранее выступавший за «Арсенал» на правах аренды, пишет Marca.