Карасев с ВАР удалил де Лигта за игру рукой в матче с Чехией. Игрок «Юве» сорвал выход Шика один на один

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Сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

На 52-й минуте нидерландский защитник Маттейс де Лигт в борьбе с форвардом Патриком Шиком поскользнулся и, падая, рукой откинул мяч.

Главный арбитр Сергей Карасев сперва показал игроку «Ювентуса» желтую карточку, а затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, изменил решение и продемонстрировал красную карточку.

Фото: REUTERS/Laszlo Balogh, ESPN

Карасев справедливо удалил де Лигта – и Чехия вынесла Нидерланды. Нашему судье помог ВАР

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