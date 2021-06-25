Карасев с ВАР удалил де Лигта за игру рукой в матче с Чехией. Игрок «Юве» сорвал выход Шика один на один

Сборная Нидерландов проиграла Чехии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
На 52-й минуте нидерландский защитник Маттейс де Лигт в борьбе с форвардом Патриком Шиком поскользнулся и, падая, рукой откинул мяч.
Главный арбитр Сергей Карасев сперва показал игроку «Ювентуса» желтую карточку, а затем, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, изменил решение и продемонстрировал красную карточку.
Фото: REUTERS/Laszlo Balogh, ESPN
Карасев справедливо удалил де Лигта – и Чехия вынесла Нидерланды. Нашему судье помог ВАР