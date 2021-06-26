Эден Азар повредил заднюю поверхность бедра в игре с Португалией

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил повреждение в матче с Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

На 87-й минуте хавбек начал держаться за заднюю поверхность бедра и в результате был заменен на Янника Карраско.

Следует отметить, что Азар пропустил первые два матча команды на Евро-2020 из-за проблем со здоровьем.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник, представляющий «Реал», провел лишь 14 матчей из-за различных болезней и травм. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В следующем матче Бельгия сыграет с Италией в рамках 1/4 финала Евро-2020.

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