Эден Азар повредил заднюю поверхность бедра в игре с Португалией

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил повреждение в матче с Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

На 87-й минуте хавбек начал держаться за заднюю поверхность бедра и в результате был заменен на .

Следует отметить, что Азар пропустил первые два матча команды на из-за проблем со здоровьем.

В минувшем сезоне чемпионата Испании полузащитник, представляющий , провел лишь 14 матчей из-за различных болезней и травм. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

В следующем матче Бельгия сыграет с Италией в рамках 1/4 финала Евро-2020.