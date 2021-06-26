Роналду ни разу не забил со штрафного на чемпионатах Европы. Он бил 28 раз

вылетела с Евро-2020, уступив Бельгии в 1/8 финала (0:1).

Нападающий португальцев дважды пробил со штрафного в этой игре, но не смог забить.

36-летний форвард «Ювентуса» ни разу не забивал прямым ударом со штрафного на чемпионатах Европы. Он исполнял штрафные на Евро 28 раз.

В составе «Ювентуса» португалец 71 раз пытался забить со штрафного. 48 раз – в 67,6% случаев – мяч попадал в стенку.

Единственный гол со штрафного за время выступлений в итальянском клубе Роналду забил в июле 2020 года в матче Серии А против «Торино» (4:1).

Роналду пробил 52 штрафных за Португалию на Евро и ЧМ. У него один гол