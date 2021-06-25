«ПСЖ» заплатит 60+10 млн евро за Хакими. Медосмотр – на следующей неделе

Переход защитника из в «ПСЖ» практически завершен.

Итальянский клуб получит от парижан 60 млн евро, еще 10 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.

Вчера стороны договорились о последних деталях сделки. 22-летний футболист пройдет медосмотр на следующей неделе и подпишет контракт сроком до июня 2026 года, пишет Фабрицио Романо.

Как уточняется, «Челси» не делал официального предложения о трансфере Хакими, а только вел переговоры.

О переходе игрока из «Интера», как и о подписании контракта с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, объявит в скором времени.

Сообщалось, что в «ПСЖ» Хакими будет зарабатывать 10 млн евро – в два раза больше, чем в «Интере».

В минувшем сезоне защитник провел 37 матчей в Серии А за миланскую команду, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Его статистику можно изучить здесь.