Гарет Бэйл: «Буду выступать за Уэльс, пока не перестану играть в футбол. Думаю, мы выйдем на ЧМ-2022»

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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл после вылета Уэльса от Дании (0:4) на стадии 1/8 финала Евро-2020 ответил на вопрос о том, продолжит ли он выступать за сборную.

Получив на флэш-интервью вопрос о возможном окончании карьеры в сборной, Бэйл ушел. Затем он общался с журналистом S4C и дал ответ.

«Я хочу этого. Мне постоянно задают глупые вопросы, но, конечно, я люблю играть за Уэльс. Я буду выступать за сборную до тех пор, пока не перестану играть в футбол.

Мы только начали квалификацию чемпионата мира. Нужно перенести туда опыт, полученный на Евро.

Мы хорошо играем. Нужно сохранять уверенность, продолжать играть в футбол. Думаю, мы сможем выйти на чемпионат мира», – сказал полузащитник.

Стоит отметить, что Бэйла по ходу турнира постоянно спрашивали о его возможном завершении карьеры.

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