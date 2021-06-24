Доклад Черчесова 29 июня, вакцинация в «Рубине», УЕФА и пиво, Карасев на матче Нидерланды – Чехия и другие новости футбола

1. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС 29 июня. Там подведут итоги Евро-2020.

2. «Рубин» начал вакцинацию футболистов. Всех привьют «Спутником V».

3. Российский арбитр Сергей Карасев назначен на матч Нидерланды – Чехия в 1/8 финала Евро. Стефани Фраппар – резервный арбитр.

4. УЕФА будет убирать пиво со столов на пресс-конференциях Евро-2020, если игроки-мусульмане попросят об этом.

5. Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум наденет капитанскую повязку против дискриминации на матч с Чехией в Будапеште.

6. Трансферные новости РПЛ. «Краснодар» ведет переговоры о трансфере хавбека «Арсенала» Торрейры. «Вест Хэм» может отказаться от трансфера хавбека «Спартака» Крала из-за его игры на Евро. Вингер «Локомотива» Иосифов подписал с «Вильярреалом» контракт на 5 лет, пишет Eurostavka. «Динамо» договаривается о трансфере Митровича за 15 млн евро. Форварду «Фулхэма» могут предложить 4 млн евро в год. «Зениту» интересен форвард сборной Польши Шверчок, а «Динамо» подписывает 18-летнего грузинского хавбека Гагнидзе. «Краснодару» интересен форвард «Ривера» Борре. Клуб ведет переговоры о его переходе свободным агентом.

7. А что на трансферном рынке Европы? «Ман Сити» близок к покупке Грилиша за 100 млн фунтов. Это рекорд АПЛ. Горетцка интересен «Реалу», «Барсе» и клубам АПЛ. Хавбек хочет продлить контракт с «Баварией». Санчо очень близок к переходу в «МЮ». Последние детали согласуют в ближайшие дни. Мбаппе не перейдет в «Реал» этим летом. «ПСЖ» считает, что у «Мадрида» нет денег на эту сделку.

8. УЕФА начал расследование о дискриминации на матче Германия – Венгрия.

9. «Барсе» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро после продления контракта с Месси.

10. Игроки сборной Италии не встанут на колено перед матчем с Австрией на «Уэмбли».

11. Мелкадзе, Мирзов и Педро Роша полетели со «Спартаком» на сбор в Австрию.

Цитаты дня.

Кудряшов о России на Евро: «У нас не было инстинкта убийцы. На ЧМ было больше игроков с настоящими лидерскими качествами»

Владлена Бобровникова: «К футболистам приехал Киркоров – все перегородили. Пятиборка перед ЧМ не могла попасть на тренировку. Никакого уважения к другим спортсменам»

Флорентино Перес: «Суперлига продолжает существование. Клубы потеряли 8 млрд евро, а Чеферин повышает себе зарплату»

Глава УАФ об игре Украины с Россией: «Матч может состояться после полного восстановления территориальной целостности нашей страны»

Леонид Слуцкий: «Футболистам создали сытую жизнь. Уберите лимит – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных»

«Спутник V» – лучшая вакцина в мире. Думаю, будет несложно убедить игроков «Химок» привиться». Министр спорта Подмосковья о вакцинации

Акинфеев об ошибках игроков: «Вся страна обсуждает, тяжело. У кого-то на заводе руки не из того места растут, его никто не видит»

Газзаев о Дзюбе: «Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Нужно создавать новую, подвижную сборную»

Тренер Венгрии: «Роналду – великий чемпион, но временами может раздражать. Когда он забил нам пенальти, радовался так, будто это финал»