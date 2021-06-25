Дания стерла Уэльс, Италия вымучила победу в овертайме, «Фиорентина» готова продать Кокорина, Малком привился и другие новости футбола

1. Сборная Дании уничтожила команду Уэльса (4:0) и ворвалась в четвертьфинал Евро. Дубль Каспера Дольберга все решил, но Мэле и Брэйтуэйт забили еще по голу. В следующем раунде Дания сыграет с Нидерландами или Чехией.

У датчан две победы подряд с общим счетом 8:1 – над Россией и Уэльсом. Кроме того, Дания первой в истории Евро забила по 4 гола в двух матчах подряд. Интересно, что у Дании 8 голов после 32 ударов за последние две игры, а в первых двух команда забила лишь 1 гол после 43 ударов.

2. Италия вышла в четвертьфинал Евро, одолев Австрию (2:1) в дополнительное время. Забили три игрока, вышедшие на замену: Федерико Кьеза отличился на 95-й, Маттео Пессина – на 105-й, а Саша Калайджич отыграл один мяч на 114-й.

У Италии Манчини 31 матч подряд без поражений – это новый рекорд сборной. Кроме того, у итальянцев рекордная серия из 12 побед подряд. Также Италия побила рекорд Дино Дзоффа – 1143 минуты без пропущенных голов, серия держалась 47 лет. Новое достижение – 1168 минут.

Соперник Италии в 1/4 финала – Бельгия или Португалия.

3. Появилась информация, что Эрлинг Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин на отдыхе в Греции. Форвард «Боруссии» назвал это сообщение фэйком.

4. Трансферные новости РПЛ. ЦСКА интересен защитник «Монтеррея» Монтес. Мексиканца готовы продать за 10 млн долларов. Новосельцев переходит в тульский «Арсенал». Ролан Гусев может войти в штаб Березуцкого в ЦСКА. Кроме того, армейский клуб решил подписать Галояна. Хавбека оставят в команде, а не отдадут в аренду. «Краснодар» интересуется форвардом «Вальядолида» Андре. Его могут продать за 10-15 млн евро.

5. А на европейском трансферном рынке происходит вот что. «Фиорентина» готова продать Кокорина. Форвард интересен клубам России и Ближнего Востока. «Ливерпуль» сделал запрос о трансфере Мбаппе. Игрок хочет только в «Реал». Впрочем, эти сведения позже опровергли.

«Бавария» поборется за Холанда в 2022-м, если Левандовски уйдет. Норвежца можно будет купить за 75 млн евро, но он хочет в зарубежный топ-клуб. «Реал» может пригласить Левандовского, если Холанд выберет мюнхенский клуб через год. «Мадрид» хочет подписать Мбаппе этим летом. Бэйл может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси». Анчелотти не рассчитывает на него в «Реале». «Лестер» заплатит 30 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Австрии Даку.

6. Джорджо Армани станет дизайнером формы «Наполи». Клуб отказался от технического спонсора

7. Футбольная ассоциация Англии попросила «Уэмбли» включать музыку, чтобы заглушить свист фанатов в адрес вставших на колено игроков Англии.

8. Яя Туре прибыл в расположение «Ахмата» и принял участие в тренировке команды. Он вошел в штаб Талалаева.

9. На групповом этапе Евро-2020 ВАР проверил 179 моментов в 36 играх, 91,6% решений судей были верными.

10. Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Олимпию», «Динамо» проиграло ЧФР, «Крылья» уступили «Будучности».

11. Полузащитник «Зенита» Малком сделал прививку от коронавируса и посоветовал всем последовать его примеру.

Цитаты дня.

Ивица Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»

«В России клубы заточены под госфинансирование. На Украине вкладываются олигархи, но стратегии нет ни там, ни там». Левченко о проблемах в футболе

Орлов о сборной России: «Игроки размыли титул ЗМС. Только Головин прогрессирует, остальные деградировали»

Денис Лебедев: «Сколько у нас футболистов сорят деньгами. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Нельзя так жить, имейте совесть»

Борис Игнатьев: «Зачем настраивать инфраструктуру в сибирских регионах, где большого футбола никогда не было? Делать это повсеместно – ошибка»

Татьяна Тарасова: «Я бы на месте Черчесова уже сама ушла. Надо увольняться, если человек не понимает, что такое лучший матч, а что – худший»

Манчини о 2:1 с Австрией: «Италия заслуженно победила. Должны были забить два раньше и не доводить до дополнительного времени»